Свердловчанам разъяснили, с кого и как взыскать компенсацию за ущерб от гололёда

Наступившие весенние оттепели стали причиной того, что днём снег и лёд тает, а ночью улицы и тротуары превращаются в подобие катка, опасного как для автомобилистов, так и для пешеходов. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, если в результате бездействия коммунальщиков гражданам был причинён ущерб, это повод для того, чтобы обратиться с жалобой и потребовать компенсацию.

- В первую очередь, необходимо направить претензию по ненадлежащему состоянию тротуара в коммунальную службу, ответственную за уборку участка, - рассказали в облсуде. - Если на жалобу не ответили или ответили отказом, стоит обратиться суд. Но перед тем, как это сделать, нужно соблюсти ряд правил.

Во-первых, нужно определиться с тем, есть ли повод для судебного разбирательства: не в каждом падении пешехода на улице можно найти вину коммунальщиков. Необходимо, к примеру, иметь доказательства, что тротуар или дорога не убирались должным образом и не были посыпаны противогололёдными материалами. Но даже если ответственная организация документально подтверждает, что работы велись, а состояние покрытия говорит об обратном, отсудить компенсацию всё-таки возможно, говорят с облсуде.

Далее необходимо определиться с ответчиком: если травма получена, к примеру, на тротуаре, ответчиком должна стать администрация города. За уборку крыльца и прилегающей территории - отвечает администрация магазина. А если это крыльцо подъезда многоквартирного дома или придомовая территория - ответственность на УК или ТСЖ. Если ясности о принадлежности территории нет - ответ на это вопрос можно получить в администрации района.

В суд истец должен предоставить доказательства факта падения, степени вины ответчика, а также обосновать исковые требования. Доказательствами могут стать:

медицинская справка о получении травмы,

показания свидетелей,

фото и видеозаписи места падения,

акт о состоянии дорожного покрытия,

чеки из медучреждений и аптек, документы о назначении лекарственных препаратов и платных процедур, листы нетрудоспособности в результате полученной травмы и справки о доходах.

Если падение произошло в рабочее время или по дороге с работы или на работу, то случившееся может быть признано производственной травмой: тогда работник сможет получить соответствующую компенсацию.

Если из-за инцидента одежда была испачкана или пришла в полную негодность, то можно также потребовать возмещения её стоимости или затрат на химчистку. Это же касается и другого ценного имущества, пришедшего в негодность из-за плохо почищенного тротуара, например, разбитого мобильника или испорченных продуктов.

При составлении исковых требований необходимо помнить, что гражданин, кроме возмещение материального ущерба, может получить компенсацию и за моральный вред.

- Защищать благоприятную среду необходимо, - отметили представители суда. - Это не только позволит возместить понесённый ущерб, но и послужит хорошим уроком для тех, кто безответственно относится к своим обязанностям.