За 2016 год на Среднем Урале зарегистрировано 11509 случаев укуса людей животными

За прошлый год на территории Свердловской области зафиксировано 11509 случаев укуса людей животными. Об этом сообщила заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева на пресс-конференции в ТАСС.

По её словам, эта цифра примерно равна обычной ежегодной статистике. 204 случая из прошлогоднего показателя — это нападения диких животных на людей, а около 4 тыс. — укусы от неизвестных (уличных) собак.

— Как видите, более половины случаев укусов приходится на домашних животных, — рассказала Наталья Гурьева. — Нас беспокоит то, что в нашем регионе с течением времени не уменьшается статистика заболеваний бешенством у животных. За 2016 год зарегистрировано 74 таких происшествия, а только за первые два месяца 2017 года — восемь случаев, причём в двух из них заболели домашние собаки. Это очень печально. Я ещё раз напоминаю, что собак, особенно охотничьих, необходимо регулярно прививать от бешенства. В наших леса, к сожалению, есть много природных очагов этой опасной инфекции.