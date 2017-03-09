Уральские полицейские-рэперы записали дебютный альбом о безопасности на дорогах

Полицейские-рэперы из «Дорожного PROсвета» сегодня готовятся представить своим слушателям дебютный альбом «Дорожно-патрульная лирика». Об этом участники уникального для России дуэта - сотрудники полиции Пермского края Артур САГИДУЛЛИН и Иван УШАКОВ - сообщают на своей страничке в соцсети.

На пластинке — треки «Некуда спешить», «Притормози», «Пьяный за рулём», «Маршрут», «Мой город» и другие, всего 11 записей и аудио-, видеобонус — зарядка со стражем правопорядка. Дорожные знаки они называют «правилами жизни» и призывают притормозить местных «шумахеров», не гонять на дорогах, соблюдать знаки ограничения скорости, не обгонять на поворотах и соблюдать другие законы на дороге.

Фото: страничка в соцсети «Дорожного PROсвета»

Этот Police Hip Hop Project образован в 2011 году. Тогда свой первый трек «ДПС не волки» они записали для мотивации коллег...

- В хип-хопе такие темы — новаторство, в таком стиле о безопасности на дорогах никто не поёт, - рассказал «ОГ» Иван Ушаков. - У наших записей есть важная смысловая нагрузка. В основном наши слушатели — молодёжь, сотрудники ДПС, полиции. Наши песни адресованы слушателям для того, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, а также для формирования положительного имиджа сотрудников - инспекторов дорожной патрульной службы.

Иван пишет музыку, Артур — слова. Треки созданы на основании их опыта работы в дорожной полиции. В настоящее время Иван - прапорщик (высшее звание военного музыканта) Пермского военного института войск Национальной гвардии РФ, выступает в военном оркестре. Артур несколько месяцев назад вышел на пенсию, до этого служил начальником отдела ДПС управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

Пластинку исполнители записали в студии своего земляка. Тираж альбома — 100 дисков. Их исполнители бесплатно раздадут коллегам и почитателям своего творчества. Выступают рэперы на городских фестивалях, в составе «Поезда безопасного движения» гастролируют по городам страны. Слушателями музыкантов «Дорожного PROсвета» стали не только пермяки, но и жители Москвы, Екатеринбурга, Якутска и других городов страны.

Завтра у исполнителей назначена запись в программе "Первого канала" для выпуска истории исполнителей в погонах в федеральном эфире.