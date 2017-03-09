Областная газета
Экономика 9 марта 2017, 14:11

Губернатор утвердил новый состав Совета Регионального фонда капремонта многоквартирных домов

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Программа капремонта многоквартирных домов
С 29 апреля на Среднем Урале начала действовать региональная программа капремонта, соответствующая новым законодательным требованиям.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый состав Совета Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, Совет фонда является коллегиальным органом управления. Он формируется на три года.

Сейчас председателем Совета назначен исполняющий обязанности генерального директора фонда Андрей Андриянов, а заместителем — первый заместитель областного министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.

В состав Совета вошли председатель комитета Заксобрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, его заместитель в парламенте Дмитрий Ионин, замминистра финансов Свердловской области Наталья Лобанова, председатель комиссии по развитию ЖКХ и инфраструктуры Общественной палаты региона Сергей Полыганов и главный специалист областного министерства энергетики и ЖКХ Елена Тюменцева.

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