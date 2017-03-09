Специалисты прогнозируют начало паводка в Свердловской области на 10 апреля

По прогнозам специалистов, паводок 2017 года будет на 37% превышать среднемноголетнюю величину паводка, что на 2% больше, чем в 2016 году. Службы Водоканала готовятся к половодью, рассказали на предприятии.

Для подготовки гидротехнических сооружений специалисты проводят профилактические работы: осматривают элементы механического оборудования, освобождают ото льда все затворы, которыми регулируется сброс воды, проверяют грузоподъемные механизмы. Также проверяются системы электроснабжения объектов.

- Проводится инспекция сохранности состояния всех гидротехнических сооружений — выявляются просадки грунта, состояние отдельных элементов конструкций и сооружений. Кроме того, специалистам подразделений предприятия предстоит прочистить ливнеприёмники, системы дренажей и ливневой канализации, водоочистные канавы на подведомственных территориях для защиты объектов Водоканала от возможного затопления и перенасыщения грунта избыточной влагой, - отметили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Предполагаемая дата начала весеннего паводка — 10 апреля. К началу паводка свободное место в водохранилищах составит порядка 37 млн кубометров в Волчихинском, 35 млн кубометров – в Верхнемакаровском водохранилищах.

Фото: МУП «Водоканал».