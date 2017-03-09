Свердловские муниципалитеты за 2016 год освоили только 60% средств на отлов безнадзорных собак

Из 100 млн рублей, выделенных в 2016 году областным бюджетом на отлов безнадзорных животных, муниципальные образования освоили около 60 млн рублей. Такие результаты проверки, проведённой по поручению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, озвучила на пресс-конференции в ТАСС старший помощник областного прокурора Марина Канатова.

По её словам, самая распространённая причина неосвоения выделенных денег — затягивание сроков проведения конкурсов по отбору организаций, занимающихся отловом собак. В Ревде, например, где недавно стая агрессивных животных сильно напугала маленьких детей, местная власть ещё вообще не заключала муниципальный контракт на отлов собак в 2017 году.

— Только после нашей проверки администрация городского округа Ревда объявила конкурс по отбору организаций для заключения муниципального контракта на отлов безнадзорных домашних животных. Общая сумма контракта — 747 тыс. рублей, — рассказала Марина Канатова.

По её словам, в 2017 году областной бюджет выделит муниципалитетам Среднего Урала на проведение работ по отлову уличных собак — 105 млн рублей.