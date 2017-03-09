Работникам "Уралгидромаша" выплатили 55 миллионов рублей долга по зарплате

Администрация сысертского завода "Уралгидромаш" погасило образовавшийся перед работниками завод долг по зарплате в размере 55 млн рублей. Как сообщает прокуратура Свердловской области, директор предприятия за задержку зарплаты был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 5 тысяч рублей.

Кроме того, в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев".

- На предприятии, занимающимся изготовлением гидравлических и электрических машин, образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 55 млн рублей перед 800 работниками за период с августа по октябрь 2016 года, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - В настоящее время руководство погасило всю имеющуюся задолженность по выплате заработной платы перед работниками.

Отметим, проблемы с выплатой заработной платы на "Уралгидромаше"возникают уже не первый раз: в 2015 году из-за невыплаты также было возбуждено уголовное дело. Тогда сумма задолженности достигла 66 млн рублей. В начале 2016 года ситуацию удалось стабилизировать, однако в августе-октябре завод снова ухитрился накопить долги.