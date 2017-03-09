Областная газета
Общество 9 марта 2017, 15:21

Людмила Бабушкина поручила депутатам подготовить предложения по усилению ответственности за нападения на бригады Скорой помощи

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на сегодняшнем заседании Совета регионального парламента получила вице-спикеру Владимиру Власову и руководителю комитета по социальной политике Вячеславу Погудину подготовить предложения по защите бригад Скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, в начале нынешнего года по всей России прокатилась серия нападений на медработников. В частности, весьма резонансный конфликт произошёл в Екатеринбурге в начале марта. А в соседнем Кургане совершена попытка прямого нападения на водителя Скорой помощи. Ясно, что для предотвращения различных агрессивных действий по отношению в бригадам Скорой помощи требуется вмешательство законодателей.

— Уже подготовлен и внесён в Госдуму законопроект, по которому такие нападения будут караться уголовной ответственностью. Я поручила заместителю председателя нашего Законодательного собрания и руководителю профильного комитета посмотреть всё, что касается этого вопроса, изучить внесённый в Госдуму законопроект. И подготовить предложения для обсуждения на комитете и в последующем на заседании Законодательного собрания. Необходимо принимать меры и наказывать тех, кто нападает на врачей. Нельзя мириться с этим, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

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