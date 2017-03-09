В Екатеринбурге прививки от клещевого энцефалита будут ставить в 54 медучреждениях

Городской центр медицинской профилактики до начала сезона активности клещей назвал поликлиники Екатеринбурга, где можно поставить прививку от клещевого энцефалита. Список из 54 медучреждений опубликован на сайте администрации города.
Прививка от клещевого энцефалита ставится в поликлинике по месту жительства после консультации с участковым врачом или в медицинских центрах, где проводится вакцинопрофилактика.
Адреса поликлиник:
- МО «Новая больница» (ул. Заводская 29);
- МБУ ДГБ № 5 (ул. 8 Марта 126, ул. Онуфриева 32, ул. Рябинина 21, ул. Предельная 10б);
- МАУ ДГБ № 8 (ул. Санаторная 22, ул. Дагестанская 34а, ул. Академика Шварца 14г, пер. Гончарный 5, посёлок Горный Щит (ул. Колхозная 16));
- МАУ ДГКБ № 9 (ул. Испанских рабочих 28, ул. Бебеля 160, ул. Минометчиков 62);
- МАУ ДГКБ № 11 (ул. Заводская 32, ул. Московская 48, ул. Опалихинская 17, ул. Удельная 5);
- МБУ ДГБ № 10 (ул. Сулимова 41, ул. Уральская 52/2, ул. Комсомольская 4а, ул. Высоцкого 18а);
- МАУ ДГП № 13 (улица Сибирский тракт 5а, улица Циолковского 86, улица Новая 12, улица Есенина 7а);
- МБУ ДГБ № 15 (пр. Орджоникидзе 13, пр. Орджоникидзе 25, пр. Космонавтов 74, пер. Калиновский 11);
- ООО «Первая детская поликлиника» (ул. Павла Шаманова 16);
- МАУ ГКБ № 40 (ул. Волгоградская 189);
- МБУ ЦГБ № 2 (ул. Московская 2, ул. Опалихинская 21);
- МАУЗ ЦГБ № 3(ул. Бебеля 160, ул. Братьев Быковых 16);
- МБУ ЦГБ № 7 (ул. Вилонова 33, пр. Ленина 53, ул. Сыромолотова 19);
- МБУ ЦГКБ № 6 (пер. Саперов, 3, ул. Серафимы Дерябиной 34);
- ООО «Клиника Павлова» (ул. Буторина 3а);
- МБУ ЦГКБ № 1 (ул. Декабристов 27, ул. Латвийская 22, пр. Ленина 52);
- МБУ ЕКДЦ (пер. Суворовский 5, пер. Суворовский 5в);
- МАУ ЦГКБ № 23 (ул. Старых Большевиков 9);
- МАУ ЦГКБ № 24 (пер. Рижский 16, ул. Авиационная 82, ул. Селькоровская 62, ул. Шварца 14г);
- МАУ ЦГБ № 20 (ул. Зои Космодемьянской 42, пер. Короткий 2, посёлок Рудный (ул. Амбулаторная 12)).