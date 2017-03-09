В Екатеринбурге прививки от клещевого энцефалита будут ставить в 54 медучреждениях

Городской центр медицинской профилактики до начала сезона активности клещей назвал поликлиники Екатеринбурга, где можно поставить прививку от клещевого энцефалита. Список из 54 медучреждений опубликован на сайте администрации города.

Прививка от клещевого энцефалита ставится в поликлинике по месту жительства после консультации с участковым врачом или в медицинских центрах, где проводится вакцинопрофилактика.

Адреса поликлиник: