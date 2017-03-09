Областная газета
Общество 9 марта 2017, 15:54

Против владелицы «чёрной передержки» на Уктусской возбуждено уголовное дело

Против владелицы «чёрной передержки» в Чкаловском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животными"). Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС старший помощник областного прокурора Марина Канатова.

Напомним, в январе 2017 года в частном доме на улице Уктусской было обнаружено 18 трупов кошек и собак. Как показала доследственная проверка, проведённая под контролем прокуратуры, животные погибли из-за истощения организма (проще говоря, от голода). Это дало основания полицейским возбудить уголовное дело против владелицы «чёрной передержки».

Кстати, Марина Канатова не исключила возможности в будущем возбуждения против виновницы гибели животных ещё одного уголовного дела: если следователям удастся собрать доказательства по факту мошенничества.

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