Полиция подозревает целительницу из Монетного в мошенничестве

Сотрудники полиции ОМВД по городу Бёзовскому задержали в посёлке Монетном местную пенсионерку, которая подозревается в совершении мошенничества. Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, женщина, под предлогом снятия порчи, выманила у потерпевшей 100 тысяч рублей.

Ранее "целительница" уже была неоднократно судима за аналогичные преступления.

- В январе этого года в полицию обратилась 77-летняя жительница посёлка Билимбай, - рассказали в пресс-службе областного полицейского главка. - По словам пенсионерки, к ней в квартиру под предлогом "попить воды" попросилась неизвестная пожилая женщина. Гостья с порога "увидела", что на хозяйку наведена порча, которую срочно нужно снять. Злоумышленница попросила принести постельное бельё и всю имеющуюся в доме наличность.

Совершив несколько манипуляций,"избавительница от порчи" завязала простыню на теле пенсионерки якобы вместе с деньгами и рекомендовала в течение часа полежать, после чего ушла. Через какое-то время потерпевшая поняла, что никаких денег в простыне нет, и обратилась в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили личность злоумышленницы и её местонахождение. Оказалось, что "целительница" уже несколько лет живёт в Монетном. Последний раз из мест лишения свободы она вышла в 2007 году. Сейчас правоохранители устанавливают других возможных потерпевших от действий женщины. Уголовное дело заведено и расследуется по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину").