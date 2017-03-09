Областная газета
Экономика 9 марта 2017, 16:20

Евгений Куйвашев обязал органы власти через два месяца достичь первых результатов по упрощению ведения бизнеса в регионе

На сегодняшнем заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев сказал, что уже через два месяца хочет увидеть первые результаты работы органов власти по реализации «дорожной карты» для улучшения бизнес-климата на Среднем Урале.

Как сообщил областной департамент информполитики, речь идёт о значительном ускорении административных процедур: получения разрешений на строительство и на подключение к инженерным сетям, оформления градостроительного плана земельного участка и так далее.

— По итогам этой работы в Свердловской области должны быть сформированы оптимальные условия для ведения бизнеса, для стабильного и динамичного роста инвестиций. Мы должны сделать так, чтобы в каждом муниципалитете предприниматель чувствовал себя комфортно, мог в полной мере реализовать свои бизнес-проекты, — подчеркнул глава региона.

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