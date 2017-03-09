В Екатеринбурге проектируемый травмпункт сможет принять до 80 тысяч пациентов в год

В центре Екатеринбурга по адресу пер. Северный, 2 собираются построить поликлиническое отделение ЦГБ №2. Заявка на проектирование и строительство здания от МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» появилась на портале госзакупок.

Новое здание будет двухэтажным, площадью более 950 кв. метров. Отделение травматологии и ортопедии будет рассчитано на 99 посещений в смену. Планируется, что медучреждение сможет принимать до 80 тысяч пациентов в год. На новый травмпункт заложено 50 миллионов рублей.

В списке заданий для подрядчика - разработка и согласование документации, работы подготовительного периода - снос зелёных насаждений, ограждение строительной площадки, устройство подъездных путей для автотранспорта, устройство фундамента. После этого - возведение конструкций здания, каркаса, монтаж конструкций, лестничных маршей, устройство кровли, монтаж инженерных сетей, отделочные работы внутренних помещений, устройство фасада здания, монтаж технологического оборудования, а также - благоустройство и озеленение территории перед сдачей медицинского объекта. Календарный план работ по строительству объекта составлен на 8 месяцев.

По данным Горздрава, в 2017 году в Екатеринбурге планируется отремонтировать несколько больниц и медучреждений. Так, в ГКБ № 40 будет проведён ремонт отделения нейрохирургии, капитальный ремонт пройдёт в больницах № 25 и № 1, в больнице № 24 заменят лифты.

Скриншот сайта Госзакупок.