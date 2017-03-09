Областная газета
Общество 9 марта 2017, 16:59

Над Средним Уралом на четыре дня установился смог

 Очередное метеопредупреждение по смогу объявили в четверг, 9 марта, синоптики Уральского гидрометцентра. Как сообщается, режим предупреждения по неблагоприятным метеоусловиям для рассеивания вредных примесей в атмосфере продлится до вечера 13 марта.

- С 20 часов 09 марта до 20 часов 13 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - говорится в сообщении Уралгидорометцентра. - Объявляются НМУ первой степени опасности.

Отмена предупреждения с 20 часов 13 марта. При этом, как сообщается, в настоящее время государственные метеорологи задымленности приземного воздуха в текущий период не отмечают.

Как сообщалось ранее, синоптики обещают возвращение оттепели на Средний Урал до конца этой недели.

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