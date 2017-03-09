Прокуратура передала в суд дело жительницы Асбеста, обвиняемой в убийстве двоих детей

Сегодня зампрокурора Свердловской области Александр Чернышёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Асбеста, травившей троих своих детей крысиным ядом.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, согласно документам, передаваемым сейчас в суд, женщина обвиняется в совершении преступления по пунктам «а» и «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц) и ч.3 ст. 30, пунктам «а». «в», ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребёнка). По этим статьям предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По версии следствия женщина с августа 2005 года по апрель 2006 года умышленно давала своему новорожденному ребёнку лекарственные препараты, содержащие компоненты крысиного яда (антикоагулянтного действия). Поскольку такие медикаменты ребёнку врачами не назначались, то он умер. История повторилась с другим ребёнком этой женщины в ноябре 2012 года — апреле 2015 года. Врачи одной из больниц Екатеринбурга забили тревогу, когда к ним поступил ещё один ребёнок этой женщины (восьмилетний). Его медикам удалось спасти.