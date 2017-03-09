Свердловские спасатели предостерегают рыбаков от выхода на лёд

Свердловские спасатели предостерегают рыбаков от выхода на опасный лёд водоёмов и контролируют обстановку в ходе профилактической акции «Безопасный лёд», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Талице сотрудники пожарно-спасательной части провели профилактический рейд на популярном у местных рыбаков Ургинском пруду.

– На момент замера толщину льда в 40 см можно считать безопасной для нахождения на ней человека, но ситуация стремительно меняется. Солнечные лучи и талые воды неуклонно подтачивают лёт, делая его тоньше с каждым днём. Важно понимать и другое: весенний лёд особо коварен из-за своей структуры. Сохраняя толщину, он становится пористым и слабым, теряя несущую способность. Из-за этого человек может провалиться в воду даже на достаточно толстом льду. Более того: осенний и зимний лёд «предупреждает» о своей недостаточной толщине треском, а весенний лёд может начать проваливаться под человеком почти бесшумно, лишь с лёгким шипением, – рассказал рыбакам сотрудник МЧС Алексей Николаев. – Настоятельно рекомендуем не выходить сейчас на рыбалку.

В Верхотурье на реке Тура, где расположились более 20 рыбаков, инспекторы также порекомендовали им отказаться от подлёдного лова. Каждому рыбаку сотрудники МЧС вручили памятки по правилам поведения на льду.

Напомним, спасатели и ранее просили граждан не выходить на опасный лёд.

Под особым контролем сотрудников ГИМС и спасателей Белоярское, Рефтинское, Нижнетагильское и Среднеуральское водохранилища.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области.