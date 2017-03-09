Владимир Путин уволил 12 высокопоставленных сотрудников МВД, СКР, ФСИН и прокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в руководстве ряда силовых структур - Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, прокуратуры и Следственного комитета.
Указ главы государства "Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах" опубликован в четверг, 9 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.
От занимаемых должностей, в частности, освобождены:
- начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому округу,
- начальник Следственного управления СКР по Приморскому краю,
- начальник Управления ФСИН по Саратовской области,
- прокурор Еврейской автономной области,
- первый заместитель начальника Московского университета МВД,
- прокурор Чувашской Республики,
- начальник Управления социальной, психологической и воспитательной работы ФСИН,
- начальник ГУ МВД по Самарской области, начальник УМВД по Вологодской области,
- старший следователь по особо важным делам при председателе СКР,
- начальник ГУ МВД по Нижегородской области,
- первый заместитель руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю,
- начальник УФСИН по Республике Мордовия.
Этим же указом Владимир Путин назначил: начальника УФСИН по Самарской области - им стал Рамиз Алмазов, начальником ГСУ СКР - Эдуарда Кобурнеева, начальником ГСУ ГУ МВД по Новосибирской области в ранге заместителя начальника областного главка - Андрея Неупокоева, начальником научно-технического управления МЧС - Андрея Смирнова, начальником ГУ МЧС по Краснодарскому краю - Александра Тарарыкина.
Еще двое руководителей - начальник СУ СКР по Кировской области и прокурор Республики Ингушетия - назначены на свои должности на пятилетний срок.