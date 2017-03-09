Владимир Путин уволил 12 высокопоставленных сотрудников МВД, СКР, ФСИН и прокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в руководстве ряда силовых структур - Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, прокуратуры и Следственного комитета.

Указ главы государства "Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах" опубликован в четверг, 9 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

От занимаемых должностей, в частности, освобождены:

начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому округу, начальник Следственного управления СКР по Приморскому краю, начальник Управления ФСИН по Саратовской области, прокурор Еврейской автономной области, первый заместитель начальника Московского университета МВД, прокурор Чувашской Республики, начальник Управления социальной, психологической и воспитательной работы ФСИН, начальник ГУ МВД по Самарской области, начальник УМВД по Вологодской области, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР, начальник ГУ МВД по Нижегородской области, первый заместитель руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю, начальник УФСИН по Республике Мордовия.

Этим же указом Владимир Путин назначил: начальника УФСИН по Самарской области - им стал Рамиз Алмазов, начальником ГСУ СКР - Эдуарда Кобурнеева, начальником ГСУ ГУ МВД по Новосибирской области в ранге заместителя начальника областного главка - Андрея Неупокоева, начальником научно-технического управления МЧС - Андрея Смирнова, начальником ГУ МЧС по Краснодарскому краю - Александра Тарарыкина.

Еще двое руководителей - начальник СУ СКР по Кировской области и прокурор Республики Ингушетия - назначены на свои должности на пятилетний срок.