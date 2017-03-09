Областная газета
Земства 9 марта 2017, 18:00

Евгений Куйвашев одобрил планы реконструкции автодорог в Ирбите и Нижних Сергах

По итогам состоявшихся сегодня встреч с главами Нижнесергинского муниципального района и Ирбитского муниципального образования губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству рассмотреть возможность выделения финансирования на ремонт дорог на территории этих муниципалитетов.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, в Нижних Сергах речь идёт о капремонте дороги в микрорайон Южный, а в Ирбитском муниципальном образовании — о восстановлении автотрассы от Ирбита до деревни Дубской.

В 2016 году на восстановление пострадавшего во время паводка участка дороги к деревне Дубской выделялось 19 млн рублей. Сегодня Евгений Куйвашев распорядился изыскать ещё 7 млн рублей для завершения ремонта.

С главой Нижнесергинского муниципального района Валерием Еремеевым губернатор договорился, что этот муниципалитет заявится на областную программу ремонта дорог 2018 года, а в 2017 году будет проведена частичная реконструкция дорожного покрытия на самых проблемных участках этой автотрассы.

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