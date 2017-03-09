Областная газета
Экономика 9 марта 2017, 18:44

Новый гендиректор УВЗ поставил задачи перед корпорацией

На совещании руководителей Центра корпоративного управления корпорации и глав предприятий интегрированной структуры новый генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов определил ключевые направления работы корпорации.

Среди них Александр Потапов  выделил выполнение гособоронзаказа, необходимость сохранения лидирующих позиций в вагоностроении, выполнение поручения Президента РФ о диверсификации производства и увеличении доли гражданской продукции до 50 процентов к 2030 году. Особое внимание также будет уделяться  направлению дорожно-строительной техники и эффективному использованию принятых мер государственной поддержки.

- Сегодня перед Корпорацией УВЗ стоят серьёзные вызовы и амбициозные цели: необходимо сформировать сценарий по решению актуальных экономических вопросов, оценке и эффективному использованию потенциала предприятий Уралвагонзавода. Руководство Ростеха уверено, что Александр Потапов успешно справится, - заявил председатель совета директоров УВЗ Владимир Артяков, представляя нового главу корпорации.

Напомним, о назначении бывшего замглавы Минпромторга РФ новым гендиректором УВЗ стало известно в первых числах марта.

Новый гендиректор УВЗ Александр Потапов на совещании руководителей Центра корпоративного управления корпорации

Новый гендиректор УВЗ Александр Потапов (в центре) на совещании руководителей Центра корпоративного управления корпорации. Фото: пресс-служба УВЗ

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Эвакуатор для автомобиля Volkswagen Jetta: смотрите на YouDo.

Услуги мотоэвакуаторов в районе Соколиная гора, рекомендуют на сервисе YouDo.

Услуги курьера в районе метро Баррикадная: читать подробнее на YouDo.