Новый гендиректор УВЗ поставил задачи перед корпорацией

На совещании руководителей Центра корпоративного управления корпорации и глав предприятий интегрированной структуры новый генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов определил ключевые направления работы корпорации.

Среди них Александр Потапов выделил выполнение гособоронзаказа, необходимость сохранения лидирующих позиций в вагоностроении, выполнение поручения Президента РФ о диверсификации производства и увеличении доли гражданской продукции до 50 процентов к 2030 году. Особое внимание также будет уделяться направлению дорожно-строительной техники и эффективному использованию принятых мер государственной поддержки.

- Сегодня перед Корпорацией УВЗ стоят серьёзные вызовы и амбициозные цели: необходимо сформировать сценарий по решению актуальных экономических вопросов, оценке и эффективному использованию потенциала предприятий Уралвагонзавода. Руководство Ростеха уверено, что Александр Потапов успешно справится, - заявил председатель совета директоров УВЗ Владимир Артяков, представляя нового главу корпорации.

Напомним, о назначении бывшего замглавы Минпромторга РФ новым гендиректором УВЗ стало известно в первых числах марта.

Новый гендиректор УВЗ Александр Потапов (в центре) на совещании руководителей Центра корпоративного управления корпорации. Фото: пресс-служба УВЗ