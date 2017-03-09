В Госдуме ввели лимиты на служебный транспорт для депутатов в регионах. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских.

До этого момента депутаты могли пользоваться транспортом без ограничений по времени; используя служебный автомобиль, парламентариям придётся укладываться в 300 тысяч рублей в год.

"До сих пор время пользования машиной никто не ограничивал. Теперь разговор идёт, если не ошибаюсь, про 300 тысяч рублей в год. Хотя точной суммой не интересовался, потому что езжу на своём авто, к чему призываю и коллег", - пишет Альшевских.

Также народный избранник опубликовал письмо за подписью первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, где говорится, что в регионе он сможет пользоваться служебным транспортом в любое время, но в пределах той суммы, которая выделяется ему как депутату на эти цели в год. Ежемесячно будет вестись учёт расходов на пользование служебным транспортом. Информацию о годовом лимите пользования служебным транспортом парламентариям необходимо представить до 15 марта 2017 года.

Впервые о введении лимитов в начале марта заявила глава аппарата нижней палаты Татьяна Воронова.

- У нас очень неравномерно депутаты пользовались служебным транспортом — кто-то вообще не использовал служебный транспорт, а кто-то пользовался очень активно. Соответственно, лимита у каждого депутата не было. Теперь вводятся средние нормы расходования средств на обеспечение автотранспортом в регионе, депутат будет лично контролировать, — комментировала она ИА "РИА Новости".