Областная газета
Общество 10 марта 2017, 00:41

На станции Шарташ ликвидировали утечку дизельного топлива из цистерны поезда

На железнодорожной станции Шарташ в Екатеринбурге из цистерны грузового поезда вылилось дизельное топливо. Аварийно-восстановительные работы по устранению утечки завершили после 22:00. Пострадавших нет, равно как и угрозы окружающей среде. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.  

- Вечером 9 марта на станции Шарташ Свердловской железной дороги при осмотре грузового состава специалисты железной дороги в одной из цистерн обнаружили утечку дизельного топлива. Сотрудниками Свердловской железной дороги цистерна отбуксирована на тупиковый путь, проведены работы по ликвидации утечки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области

Утечка на станции Шарташ

По сообщениям очевидцев, на месте работали три пожарных машины. Фото: ТА "Ночные новости"

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