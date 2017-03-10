На станции Шарташ ликвидировали утечку дизельного топлива из цистерны поезда

На железнодорожной станции Шарташ в Екатеринбурге из цистерны грузового поезда вылилось дизельное топливо. Аварийно-восстановительные работы по устранению утечки завершили после 22:00. Пострадавших нет, равно как и угрозы окружающей среде. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

- Вечером 9 марта на станции Шарташ Свердловской железной дороги при осмотре грузового состава специалисты железной дороги в одной из цистерн обнаружили утечку дизельного топлива. Сотрудниками Свердловской железной дороги цистерна отбуксирована на тупиковый путь, проведены работы по ликвидации утечки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области

По сообщениям очевидцев, на месте работали три пожарных машины. Фото: ТА "Ночные новости"