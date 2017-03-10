Областная газета
Общество 10 марта 2017, 07:15

В Первоуральске сгорели два автомобиля минувшей ночью

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Первоуральске в ночь на 10 марта загорелись два автомобиля. На площади пяти квадратных метров повреждён салон машины ВАЗ-2199, сгорела Daewoo Nexia, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании автомобилей по улице Береговая поступило в диспетчерскую в 3:06. На тушение пожара выезжали три огнеборца на одной спецмашине. В 3:12 открытое горение было ликвидировано, в 3:14 пожар полностью потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

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