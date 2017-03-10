В выходные на Среднем Урале днём будет до +4, ночью до -9

В выходные на Среднем Урале днём будет до +4, ночью до -9. Ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 10 марта, днём синоптики обещают температуру воздуха до -2...+3, в горах и низинах до -5. Переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололёдица. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с.

В ночь на субботу похолодает до -4...-9, в горах и низинах до -14. 11 марта днём ожидается до -2...+3, будут переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до -3...-8, в горах и низинах до -14. В воскресенье, 12 марта, днём потеплеет до -1...+4. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Екатеринбурге в выходные днём температура воздуха будет повышаться до +1...+3, ночью опускаться до -4...-9. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.