Сухоложская газета разыграла среди подписчиков обед с главой муниципалитета

Медсестра алтынайского ФАПа Людмила Хорькова стала победителем розыгрыша призов среди подписчиков газеты "Знамя Победы". В награду жительница Алтыная получила... обед с главой ГО Сухой Лог Станиславом Сухановым.

Женщина приняла необычный приз с воодушевлением и воспользовалась ситуацией, чтобы обсудить с мэром самые острые проблемы родного села. За обедом разговаривали о перепадах электроэнергии, о некачественной очистке улиц от снега, о газификации, которую уже много лет ждут местные жители. Станислав Суханов высказал своё видение решения алтынайских проблем.

Жительница Алтыная пообедала с главой Сухого Лога Станиславом Сухановым. Фото: Марина Базунова.