Областная газета
Земства 10 марта 2017, 08:19

Сухоложская газета разыграла среди подписчиков обед с главой муниципалитета

Медсестра алтынайского ФАПа Людмила Хорькова стала победителем розыгрыша призов среди подписчиков газеты "Знамя Победы". В награду жительница Алтыная получила... обед с главой ГО Сухой Лог Станиславом Сухановым. 

Женщина приняла необычный приз с воодушевлением и воспользовалась ситуацией, чтобы обсудить с мэром самые острые проблемы родного села. За обедом разговаривали о перепадах электроэнергии, о некачественной очистке улиц от снега, о газификации, которую уже много лет ждут местные жители. Станислав Суханов высказал своё видение решения алтынайских проблем.

Жительница Алтыная пообедала с главой Сухого Лога Станиславом Сухановым

Жительница Алтыная пообедала с главой Сухого Лога Станиславом Сухановым. Фото: Марина Базунова.

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