Музейные экспонаты из монастыря на Ганиной Яме участвуют в выставке в Москве

Монастырь на Ганиной Яме предоставил для XII Международной православной выставки «От покаяния к воскресению России» в Москве предметы быта из Ипатьевского дома, копии орденов и медалей императорской России. Выставка в столице продлится до конца выходных, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

- В Москве в рамках XII Международной православной выставки открылась экспозиция, посвящённая столетию февральских событий 1917 года, участником которой стал монастырь святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Посетители смогут заново осмыслить причины событий столетней давности и глубже вникнуть в непростую историю нашего Отечества. Москвичи также увидят уральские музейные экспонаты, связанные с историей российской императорской династии, книги, документы, иконы, монеты, марки, банкноты, долговые расписки, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Всего в выставочном проекте в столице примут участие более 100 крупнейших монастырей, храмов и подворий Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Украины, Грузии, Сербии, Черногории, Палестины. В рамках культурно-просветительской программы запланированы встречи с историками, кинорежиссёрами и художниками, презентации книг, демонстрация фильмов, посвящённых трагическим событиям 1917 года.