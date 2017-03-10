В Екатеринбурге вода разлилась по Академической и Комсомольской из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге сегодня, 10 марта, утром из-за коммунальной аварии в районе дома №30 холодная вода разлилась по улицам Академическая и Комсомольская, затруднено движение по Студенческой. По предварительной информации, произошла утечка из колодца, сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

- На место выехала бригада, чтобы выяснить причины и устранить последствия коммунальной аварии, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", машины на перекрёстке Студенческая-Академическая движутся со скоростью от 3 до 5 км/ч.