Областная газета
Общество 10 марта 2017, 09:16

С этого года РПЦ начнёт отмечать День святого Патрика

С этого года РПЦ начнёт отмечать День крестителя Ирландии святого Патрика 30 марта. Синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов — поминальный список святых имена порядка десятка древних святых Западной Европы, сообщает пресс-служба официального сайта Московского Патриарха. 

- В месяцеслов включены те, кто были канонизированы до 1054 года, когда произошло разделение Церкви на западную и восточную. Формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ и в других поместных православных церквах. Учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом, - рассказали в пресс-службе официального сайта Московского Патриарха. 

Члены Священного Синода на состоявшемся 9 марта заседании постановили включить в месяцеслов имена следующих святых:

  • священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2/15 июня; 177г.);
  • мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2/15 июня; 177г.);
  • мученика Епиподия Лионского (22 апреля/5 мая; ок. 177 г.);
  • мученика Александра Лионского (24 апреля/7 мая; ок. 177 г.);
  • священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября/12 декабря; III);
  • мученика Виктора Марсельского (21 июля/ 3 августа; ок. 290г.);
  • мученика Албана Британского (22 июня/ 5 июля; III–нач. IV вв.);
  • святителя Гонората, епископа Арльского (16 января/29 декабря; 429г.);
  • cвятителя Германа, епископа Осерского (31 июля/ 13 августа; 448г.);
  • преподобного Викентия Леринского (24 мая/ 6 июня; до 450г.);
  • святителя Патрикия, просветителя Ирландии (17/30 марта; после 460г.);
  • святителя Лупа, епископа Труа (29 июля/ 11 августа; 479г.);
  • преподобной Женевьевы Парижской (3/16 января; 512г.);
  • святителя Германа, епископа Парижского (28 мая/10 июня; 576г.);
  • преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16/29 сентября; 1053г.).
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