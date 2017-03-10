С этого года РПЦ начнёт отмечать День святого Патрика

С этого года РПЦ начнёт отмечать День крестителя Ирландии святого Патрика 30 марта. Синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов — поминальный список святых имена порядка десятка древних святых Западной Европы, сообщает пресс-служба официального сайта Московского Патриарха.

- В месяцеслов включены те, кто были канонизированы до 1054 года, когда произошло разделение Церкви на западную и восточную. Формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ и в других поместных православных церквах. Учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом, - рассказали в пресс-службе официального сайта Московского Патриарха.

Члены Священного Синода на состоявшемся 9 марта заседании постановили включить в месяцеслов имена следующих святых: