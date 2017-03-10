Полицейские совместно со свердловчанами проведут акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

Полиция призывает свердловчан принять участие в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Операция состоится в период с 13 по 24 марта (второй этап операции — с 13 по 24 ноября).

Акция направлена на борьбу с распространением наркотиков. Сообщить о фактах реализации запрещенных веществ и наркопритонах, а также о лицах причастных к незаконному обороту наркотических веществ можно по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61, в дежурную часть территориального отдела полиции или по линии «02».

- За год удалось достичь снижения на 15,2% количества преступлений всех категорий, совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического или токсического опьянения, - заявил Валерий Горелых. - Улучшить работу в этом направлении возможно только при взаимодействии с жителями Свердловской области, от деревни до мегаполиса. Наркоману каждый день требуется доза, ради неё он обязательно пойдет воровать или грабить. Давайте вместе предотвратим чьи-то беду, горе, страдания и отправим торговцев смертью туда, где им положено быть – на тюремные нары.

По данным регионального полицейского главка, в 2016 пресечена деятельность 56 преступных групп и раскрыто более 600 преступлений, совершенных в организованных формах по сбыту наркотиков, выявлено свыше 700 правонарушителей в состоянии наркотического опьянения, из них 20 несовершеннолетних. Сыщиками изъято 122 кг наркотических средств.

Полковник Горелых призвал граждан информировать областной полицейский главк и о тех фактах, когда на местах не реагируют должным образом на сообщения людей о наркопритонах и наркосбытчиках.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области