Областная газета
Культура 10 марта 2017, 09:39

Телеканал HBO объявил дату начала показа 7 сезона "Игры престолов"

Премьерный показ очередного, седьмого по счёту, сезона приключенческого телесериала "Игра престолов", начнётся 16 июля. Об этом объявили представители телеканала HBO в официальном аккаунте сериала в социальных сетях. В последних кадрах опубликованного видеоролика появляются цифры "7.16"

игра престолов, 7 сезон, дата премьеры, песнь льда и пламени, телесериал, HBO

Ранее в районе съёмок в Испании были замечены актёры, исполняющие роли Серсеи и Джейме Ланнистеров, Григора Клигана, Теона Грейджоя, Дейнерис Таргариен, Тириона Ланнистера, Джораха Мормонта, лорда Варриса, Джона Сноу, Давоса Сиворта и других персонажей, оставшихся в живых по итогам 6 сезона. Кроме того, Софи Тёрнер, исполняющая роль Сансы Старк, случайно проговорилась о работе в 8 сезоне.

Как сообщалось, в июне 2014 года телеканал HBO объявил "Игру престолов" самым успешным проектом в своей истории: каждый эпизод его четвёртого сезона смотрят в среднем 18,4 млн зрителей (в июле 2016 года эта цифра достигла 25,1 млн), что превзошло предыдущий рекорд 2002 года, установленный "Кланом Сопрано" (18,2 млн зрителей). В сентябре 2016 года Американская телеакадемия удостоила "Игру престолов" высшей награды - "Эмми" - в номинации "Лучший драматический сериал".

Проект "Игра престолов", снятый по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" уже стал одним из самых дорогостоящих в истории американского ТВ.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Транспортные перевозки по России автотранспортом дешево, подробнее тут.

Натуральные продукты, доставка на этом сайте.

Автовоз перевозка грузовых автомобилей - подробности тут.