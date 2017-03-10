Телеканал HBO объявил дату начала показа 7 сезона "Игры престолов"

Премьерный показ очередного, седьмого по счёту, сезона приключенческого телесериала "Игра престолов", начнётся 16 июля. Об этом объявили представители телеканала HBO в официальном аккаунте сериала в социальных сетях. В последних кадрах опубликованного видеоролика появляются цифры "7.16"

Ранее в районе съёмок в Испании были замечены актёры, исполняющие роли Серсеи и Джейме Ланнистеров, Григора Клигана, Теона Грейджоя, Дейнерис Таргариен, Тириона Ланнистера, Джораха Мормонта, лорда Варриса, Джона Сноу, Давоса Сиворта и других персонажей, оставшихся в живых по итогам 6 сезона. Кроме того, Софи Тёрнер, исполняющая роль Сансы Старк, случайно проговорилась о работе в 8 сезоне.

Как сообщалось, в июне 2014 года телеканал HBO объявил "Игру престолов" самым успешным проектом в своей истории: каждый эпизод его четвёртого сезона смотрят в среднем 18,4 млн зрителей (в июле 2016 года эта цифра достигла 25,1 млн), что превзошло предыдущий рекорд 2002 года, установленный "Кланом Сопрано" (18,2 млн зрителей). В сентябре 2016 года Американская телеакадемия удостоила "Игру престолов" высшей награды - "Эмми" - в номинации "Лучший драматический сериал".

Проект "Игра престолов", снятый по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" уже стал одним из самых дорогостоящих в истории американского ТВ.