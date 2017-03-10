Областная газета
Общество 10 марта 2017, 10:01

В Екатеринбурге минувшей ночью сгорела диспетчерская такси на Академика Сахарова

В Екатеринбурге в ночь на 10 марта загорелась диспетчерская маршрутного такси на улице Академика Сахарова. На площади десяти квадратных метров сгорело здание организации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании на улице Сахарова поступило в 4:48. На тушение пожара выезжали пять огнеборцев на одной спецмашине. В 5:03 открытое горение удалось ликвидировать, в 5:43 пожар был полностью потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

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