В Туринске осудили убийцу, скрывавшегося от правосудия 11 лет

За совершённое ещё в 2005 году убийство 52-летний Салман Джамалдинов должен будет провести в исправительной колонии 18 лет. Такое решение вынес Туринский районный суд, признавший мужчину виновным в совершении убийства и покушении на убийство.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, Джамалдинов расстрелял из пистолета двоих мужчин, которые пытались выбить долг из его дяди.

- Судом установлено, что 15 декабря 2005 года двое местных жителей прибыли на территорию производственной базы в Туринске с целью возвращения одному из них денежного долга третьим местным жителем, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - Должник, осознавая возможность применения к нему насилия, позвал на помощь своего племянника Джамалдинова. Тот прибыл на место и в ходе вспыхнувшей ссоры несколько раз прицельно выстрелил сперва в одного, а потом и в другого оппонента. Одному из пострадавших был причинён тяжкий вред здоровью, а второй скончался на месте.

Сам племянник, с оружием в руках вступившийся за наделавшего долгов дядю, предпочёл скрыться и 11 лет находился в розыске. Лишь в 2016 году его удалось задержать после совершения им других преступлений.

После отсидки в колонии мужчине, которому к тому времени будет уже далеко за 60, предстоит ещё год находиться под надзором правоохранительных органов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.