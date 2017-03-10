В Екатеринбурге семь жилых домов остались без воды из-за коммунальной аварии на Академической

В Екатеринбурге сегодня, 10 марта, утром из-за коммунальной аварии в районе дома №30 затопило проезжую часть по улицам Академическая и Комсомольская. Без холодной воды остались семь многоквартирных домов, сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

- По предварительной информации, произошла утечка из колодца. Произведено отключение магистрали диаметром 300 мм, аварийная бригада делает диагностику, по итогам которой станут ясны причина аварии и сроки устранения последствий. Если это повреждение в колодце, то устранят сегодня, если повреждена магистраль - будут проведены раскопочно-восстановительные работы, тогда воду жителям смогут подключить ориентировочно только завтра утром. Сейчас на место направлена бригада цеха по благоустройству, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".