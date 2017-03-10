В России в этом году появится 19 новых перинатальных центров

Меры по поддержке рождаемости позволили развернуть демографические тенденции в РФ в положительную сторону. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения нового перинатального центра местной городской больницы в Брянске, сообщила пресс-служба главы государства. Сеть медучреждений страны в течение года пополнится и другими центрами.

- За несколько лет нам удалось сдвинуть ситуацию с демографией в положительную сторону. Никто не ожидал и не верил, что все наши программы по поддержке демографии так сработают, - сказал глава государства.

В этом плане демографических тенденций Россия даже опередила многие европейские страны.

Он напомнил, что после того, как была запущена соответствующая программа по поддержке рождаемости и было построено 25 таких оснащённых перинатальных центров, стал заметен колоссальный эффект. Власти РФ будут стараться продолжать реализацию программы строительства новых современных перинатальных центров в российских регионах, заявил Владимир Путин. Он отметил, что сегодня по стране уже работает 75 новых современных перинатальных центров, и в этом году должны быть введены в строй ещё 19, сеть медучреждений власти будут развивать и в дальнейшем.

Фото: ТАСС