Областная газета
Общество 10 марта 2017, 10:26

В России в этом году появится 19 новых перинатальных центров

Меры по поддержке рождаемости позволили развернуть демографические тенденции в РФ в положительную сторону. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения нового перинатального центра местной городской больницы в Брянске, сообщила пресс-служба главы государства. Сеть медучреждений страны в течение года пополнится и другими центрами.

- За несколько лет нам удалось сдвинуть ситуацию с демографией в положительную сторону. Никто не ожидал и не верил, что все наши программы по поддержке демографии так сработают, - сказал глава государства.

В этом плане демографических тенденций Россия даже опередила многие европейские страны.

Он напомнил, что после того, как была запущена соответствующая программа по поддержке рождаемости и было построено 25 таких оснащённых перинатальных центров, стал заметен колоссальный эффект. Власти РФ будут стараться продолжать реализацию программы строительства новых современных перинатальных центров в российских регионах, заявил Владимир Путин. Он отметил, что сегодня по стране уже работает 75 новых современных перинатальных центров, и в этом году должны быть введены в строй ещё 19, сеть медучреждений власти будут развивать и в дальнейшем.

Путин перинательный центр

Фото: ТАСС

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Аренда спортивного автомобиля - посмотреть.

Экспресс посылки: подробности здесь.

Вызов автоэвакуатора в районе Лианозово - информация по ссылке на Юду.