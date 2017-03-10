Областная газета
Политика 10 марта 2017, 11:03

Сегодня президент Турции посетит Россию с рабочим визитом

Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению Президента РФ Владимира Путина посетит Россию для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, работа которого была прервана после уничтожения российского Су-24 в ноябре 2015 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что лидеры обсудят комплекс вопросов российско-турецких отношений. В частности - реализацию совместных проектов по сооружению первой турецкой АЭС "Аккую" и строительству газопровода "Турецкий поток". Кроме того, запланирован обмен мнениями по перспективам дальнейшего взаимодействия России и Турции в борьбе с международным терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.

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