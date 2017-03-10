В Екатеринбургском зоопарке кенгурёнок показался из маминой сумки

В Екатеринбургском зоопарке в семействе кенгуру появился детёныш, он выглядывает из маминой сумки и начинает совершать первые вылазки, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Пара кенгуру по имени Бонни и Клайд и их первый детёныш прибыли в Екатеринбург из зоопарка Берлина в 2009 году. Уже несколько лет подряд Бонни и Клайд приносят потомство. Как рассказали сотрудники зоопарка, у этих кенгуру из вида Беннета появление детёныша заметить сложно: беременность у кенгуру протекает почти незаметно, как и момент появления детёныша - малыш рождается размером с фалангу мизинца и тут же прячется у мамы в сумке на несколько месяцев.

- В декабре появилось характерное шевеление в сумке у Бонни, а уже в конце февраля сотрудники, ухаживающие за этими животными, впервые увидели, как детёныш сначала вытащил лапку, а затем сам стал выглядывать и интересоваться окружающим его миром, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Только в возрасте около 4 месяцев кенгурёнок решается покинуть мамину сумку.

Фото: Екатеринбургский зоопарк