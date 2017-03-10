Прокуратура не нашла нарушений при выборе разработчика транспортной схемы Екатеринбурга

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Прокуратура Екатеринбурга провела проверку и не нашла нарушений законодательства при назначении разработчика транспортно-маршрутной сети уральской столицы. Ответ надзорного ведомства по существу проведённой проверки опубликовал в социальных сетях заявитель - председатель общественного совета Межрегионального общественного совета в защиту прав родителей и детей "Межрегиональное родительское собрание" Герман Авдюшин.

"Информация о проведении открытого конкурса была опубликована в открытом доступе на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, - говорится в ответе прокуратуры за подписью зампрокурора Екатеринбурга Венеры Курьяковой. - В связи с тем, что вторым участником запроса предложений (Фонд содействия развитию городов. - Прим. ред.) предложена более низкая цена - 8 млн 100 тыс. вместо 8 млн 360 тыс. рублей, он и объявлен победителем закупки".

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, говорится в тексте документа.

Отметим, в конкурсе на право разрабатывать новую транспортную схему выступили два потенциальных подрядчика: Фонд содействия развитию городов "Город.PRO" (Екатеринбург) и ООО "Транспортная интеграция" (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Екатеринбурге начнёт движение по новой схеме уже с 1 июля этого года, однако это вызвало резкую критику как со стороны общественности, так и со стороны ГИБДД. По задумке разработчиков, в городе предполагается отмена 113 действующих сейчас маршрутов и запуск 62 новых. Протяжённость многих маршрутов существенно сократится: будут введены повремённые тарифы на проезд, и пассажирам придётся делать больше пересадок. Городские власти учли интересы граждан и согласились перенести выполнение плана на 2019 год.