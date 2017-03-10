С начала года сотрудники ГИБДД оштрафовали свердловчан на 280 миллионов рублей

По итогам двух месяцев 2017 года сотрудники ГИБДД оштрафовали свердловчан на 280 млн рублей за нарушения ПДД. При этом на сегодняшний день граждане оплатили лишь 52 % от указанной суммы, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
За январь и февраль 2017 года госавтоинспекторы Свердловской области вынесли 313 тыс. 69 постановлений об административных нарушениях.
- Сотрудники Госавтоинспекции поверят водителей и пешеходов на наличие неуплаченных в срок штрафов за нарушение ПДД в рамках операции "Должник" на Среднем Урале. Проведение оперативно-профилактического мероприятия в четыре этапа запланировано с 27 по 31 марта, с 22 по 26 мая, с 21 по 25 августа и с 20 по 24 ноября. Рейдовые мероприятия пройдут и при взаимодействии с судебными приставами, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что при оплате в 20-дневный срок с момента вынесения постановления, предоставляется скидка в размере 50 %. За неуплату штрафа в срок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ.
Добавим, узнать информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД можно на официальном сайте Госавтоинспекции, а также через портал gosuslugi.ru.