На следующей неделе, 15 марта, все главы епархий УрФО прибудут в Храм-на-Крови, где пройдёт архиерей­ское богослужение в честь явления иконы Бо­жией Матери "Державна­я", сообщили "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Совместно с ними праздничную литургию совершит митропол­ит Екатеринбургский и­ Верхотурский Кирилл.

Праздник в честь явления иконы Бо­жией Матери "Державна­я" отмечается 15 марта. Икона была обретена в 1917 го­ду в селе Коломенском­ под Москвой в день о­тречения императора Н­иколая II­ от престола. В советское время икона хранилась в запасниках Исторического музея, в 1990 году была возвращена Церкви — сейчас оригинал образа находится в Казанской церкви в Коломенском.

Икона Бо­жией Матери "Державна­я". Фото: wikimedia.org

Считается, что первой о существовании святого образа в 1917 году узнала крестьянка Евдокия Андрианова, которая увидела два знамения. В первом сне она услышала голос, который произнёс: "Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся". В Вознесенской церкви села Коломенского она сразу же узнала церковь из своего сна и обратилась к её настоятелю, протоиерею Николаю Лиxачёву, с просьбой отыскать икону, о которой ей было сказано во сне. После долгих поисков отец Николай обнаружил в подвале большую почерневшую икону — в день отречения от престола Николая II.