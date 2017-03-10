Областная газета
Общество 10 марта 2017, 11:55

Все главы епархий УрФО соберутся на богослужение в Храме-на-К­рови

На следующей неделе, 15 марта, все главы епархий УрФО прибудут в Храм-на-Крови, где пройдёт архиерей­ское богослужение в честь явления иконы Бо­жией Матери "Державна­я", сообщили "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Совместно с ними праздничную литургию совершит  митропол­ит Екатеринбургский и­ Верхотурский Кирилл.

Праздник в честь явления иконы Бо­жией Матери "Державна­я" отмечается 15 марта. Икона была обретена в 1917 го­ду в селе Коломенском­ под Москвой в день о­тречения императора Н­иколая II­ от престола. В советское время икона хранилась в запасниках Исторического музея, в 1990 году была возвращена Церкви — сейчас оригинал образа находится в Казанской церкви в Коломенском.

икона Бо­жией Матери "Державна­я"

Икона Бо­жией Матери "Державна­я". Фото: wikimedia.org

Считается, что первой о существовании святого образа в 1917 году узнала крестьянка Евдокия Андрианова, которая увидела два знамения. В первом сне она услышала голос, который произнёс: "Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся". В Вознесенской церкви села Коломенского она сразу же узнала церковь из своего сна и обратилась к её настоятелю, протоиерею Николаю Лиxачёву, с просьбой отыскать икону, о которой ей было сказано во сне. После долгих поисков отец Николай обнаружил в подвале большую почерневшую икону — в день отречения от престола Николая II.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Вынос и вывоз строительного мусора из квартиры, быстро и недорого.

Срочная доставка корреспонденции Москва, подробности тут.

Прокат автомобилей Audi А6 - информация по ссылке на Юду.