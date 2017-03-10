В Екатеринбурге на водителя с 16 этажа упала балка, которую не удержали строители

В Екатеринбурге по улице Колмогорова вчера, 9 марта, на водителя с 16-го этажа упала балка, которую не удержали строители, в результате чего мужчина скончался. По данному факту прокуратура Железнодорожного района организовала проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

- По предварительной информации, вчера около 12:00 водитель ООО «Юнимикс-Урал» находился на строительной площадке ЖК «Ольховский парк» по улице Колмогорова, где должен был выгружать привезённый цемент. В это время два работника 29 и 37 лет выполняли демонтаж опалубки плиты-перекрытия в осях по гражданско-правовым договорам с ООО «Север». Они не удержали ряд деревянных балок, в результате чего три балки вывалились за пределы этажа здания, одна из которых упала на голову водителя. Установлено, что застройщиком ЖК «Ольховский парк» является ЗАО «Форум-групп», - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение требований законодательства об охране труда при ведении строительных работ. Будут затребованы документы по возведению жилого комплекса, установлено лицо, ответственное за соблюдение техники безопасности на стройплощадке, опрошены работники.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.