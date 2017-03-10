Арсену Байрамбекову, убившему шесть человек, дали 13 лет строгого режима

В Верхнепышминском городском суде оглашён приговор Арсену Байрамбекову, на счету которого шестеро убитых им людей. Двоих он убил по найму в 2003 и 2010 годах, ещё четверых - в 2014 году из оккультных соображений. Как сообщили в горсуде Верхней Пышмы, за свои преступления Байрамбеков проведёт в ИК строгого режима 13 лет. Ещё 1,5 года после выхода из колонии он будет находиться под надзором правоохранительных органов.

Байрамбекову грозило пожизненное заключение, однако он пошёл на сделку со следствием и его судили в особом порядке - без судебного следствия и допроса свидетелей. Свою вину в убийствах, убийствах по найму и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия он признал полностью.

Как сообщалось ранее, уроженец Дагестана Арсен Байрамбеков ранее проходил службу в правоохранительных органах, а после увольнения в начале "нулевых" перебрался на Средний Урал. В 2003 году он был нанят в качестве киллера и за 1,5 тысяч долларов США застрелил предпринимателя. На семь лет киллер "затаился", а после, в 2010 году, выполнил ещё один "заказ" - на этот раз за 40 тыс. рублей. Жертвой также стал бизнесмен.

В 2014 году Байрамбеков увлёкся оккультизмом и стал интересоваться языческими жертвоприношениями, для чего соорудил в лесу неподалёку от Ганиной Ямы "капище". Обряды с животными ему казались слишком незначительными, поэтому убийца решился на совершение человеческих жертвоприношений, для чего под разными предлогами похищал людей, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртным или просто крайне неосторожных граждан. Таким образом он убил ещё четверых человек.