На «Екатеринбург-Арене» строители начали монтировать покрытие крыши

На центральном спортивном сооружении города — на «Екатеринбург-Арене» — строители уже приступили к монтажу кровельного покрытия навеса, рассказали в Центре общественных связей Группы Синара.

Предусмотренная проектом крыша расположена на высоте 45,5 метров от уровня земли. Покрытие будет обладать повышенной долговечностью и светонепроницаемость, что позволит защитить зрительские места от осадков и яркого солнца. Для кровли стадиона используют материалы отечественного производства.

— Монтаж мембранного покрытия, обтягивающего несущий каркас крыши «Екатеринбург-Арены» в соответствии с графиком будет завершен к 1 июля текущего года. Площадь крыши стадиона будет сопоставима размеру почти трёх футбольных полей, — уточнил генеральный директор компании-генпордрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Напомним, что реконструкция выполняется в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Фото: пресс-служба Группы Синара

Отметим, что всего в столице Урала в настоящее время размещено 1 957 спортобъектов, где могут тренироваться порядка 46 тысяч человек в час, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга.

По данным управления, за 2016 год были построены 8 спортобъектов: в ДЮСШ «Локомотив» построили спортивный зал с теннисными кортами, в Компрессорном микрорайоне - ФОК «Факел» с ледовой ареной, на территории парка-стадиона «Эльмаш» обустроена лыжная база и поле для хоккея с мячом, на территории «Юности» открыта хоккейная «Дацюк-арена», в районах появилось 3 новых дворовых ледовых корта.

В 2016 году в Екатеринбурге состоялось 1 217 мероприятий, участниками которых стали более 260 тысяч человек, самые крупные спортивные события города - международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия», гонка «Лыжня России», забеги «Кросс наций», «Майская прогулка». Всё больше екатеринбуржцев приобщаются к спорту.

Фото: Александр Зайцев.