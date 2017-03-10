Областная газета
Культура 10 марта 2017, 10:44

В Екатеринбурге пройдёт Неделя моды

Лариса Авдуевская

Екатеринбург примет большой Fashion проект. 13-15 марта 2017 года на площадке Уральского центра развития дизайна четвертый сезон подряд пройдёт Неделя моды в Екатеринбурге.

14 марта свои коллекции представят ведущие профессиональные дизайнеры города: Анна Малышева, Polina Polsky for KISLIS, Марина Морозова, Модный дом Elena Pemiral, Оксана Черепанова, Елена Прохорова, Ольга Куваева, IvaNovaBrand & NataliaBalagurova.

Главным событием станет Полуфинал XII международного конкурса «Русский силуэт», специальным гостем которого будет президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова. Энергия молодости, дерзкая креативность, динамичность и смелые решения - вот главные составляющие незабываемого шоу.

Все дни в Уральском центре развития дизайна будет работать шоурум, состоятся профессиональные семинары и круглые столы, посвящённые вопросам развития индустрии моды.

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