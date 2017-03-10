Евгений Куйвашев обсудил с руководством ФАС вопросы гособоронзаказа

На состоявшейся рабочей встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и замруководителя ФАС России Максима Овчинникова стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере гособоронзаказа, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Ваша земля богата на исполнителей государственного оборонного заказа всех уровней, - заявил замглавы федерального ведомства. - Мы рассчитываем на ваше содействие в этом направлении работы. При этом мы будет делиться с вами нашими наработками, нашими большими проектами, прежде всего, институционального характера. И будем спрашивать у вас совета, потому что вы ваши предприятия знаете лучше.

Глава региона поддержал инициативу по развитию сотрудничества, заверив, что органы власти Свердловской области всегда открыты к диалогу и готовы к взаимодействию. Также в ходе рабочей встречи губернатор проинформировал представителя Федеральной антимонопольной службы о том, какие меры поддержки предпринимателям существуют в нашем регионе.

Заместитель руководителя ФАС России высоко оценил эту работу, заявив, что такой уровень организации отношений между бизнесом и властью «радует и впечатляет».

Отметим, в связи с упразднением с 1 января 2015 года Рособоронзаказа его функции были переданы другим федеральным органам исполнительной власти. В частности, антимонопольная служба получила функции по контролю над соблюдением законодательства в сфере гособоронзаказа.