Областная газета
Экономика 10 марта 2017, 12:40

Побережье Верх-Исетского пруда застроят под "ЭКСПО-2025"

В следующий четверг 16 марта архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрит концепцию застройки территории в районе улиц Юрия Исламова — Красных зорь — периферийного кольца и берега Верх-Исетского пруда. Согласно презентационным материалам, которые были опубликованы на сайте горадминистрации, часть территории будет выделена под объекты "ЭКСПО-2025".

Как видно из представленных изображений, значительная часть территории отводится под жилые и деловые объекты разной этажности. Офисные центра расположатся возле набережной. Строительная компания также собирается организовать крупный транспортно-пересадочный терминал — в концепции даже указана ещё существующая станция метро "Западная".

Напомним, Екатеринбург рассчитывал на проведение "ЭКСПО-2020", но конкурс проиграл. Власти решили попытать удачу ещё раз зарезервировать территорию под постройки к 2025 году.

Концепция застройки берега Верх-Исетского пруда

Концепция застройки берега Верх-Исетского пруд. Фото: проектная документация

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