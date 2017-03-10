Побережье Верх-Исетского пруда застроят под "ЭКСПО-2025"

В следующий четверг 16 марта архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрит концепцию застройки территории в районе улиц Юрия Исламова — Красных зорь — периферийного кольца и берега Верх-Исетского пруда. Согласно презентационным материалам, которые были опубликованы на сайте горадминистрации, часть территории будет выделена под объекты "ЭКСПО-2025".

Как видно из представленных изображений, значительная часть территории отводится под жилые и деловые объекты разной этажности. Офисные центра расположатся возле набережной. Строительная компания также собирается организовать крупный транспортно-пересадочный терминал — в концепции даже указана ещё существующая станция метро "Западная".

Напомним, Екатеринбург рассчитывал на проведение "ЭКСПО-2020", но конкурс проиграл. Власти решили попытать удачу ещё раз зарезервировать территорию под постройки к 2025 году.

Концепция застройки берега Верх-Исетского пруд. Фото: проектная документация