Областная газета
Экономика 10 марта 2017, 13:22

В Екатеринбурге в 10 раз выросло число валютных нарушений

За январь и февраль 2017 года отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни проведено 42 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской таможни.

По результатам проверочных мероприятий выявлены факты нарушений и возбуждено 62 дела об административных правонарушениях валютного законодательства РФ. При этом за аналогичный период прошлого года было возбуждено 6 административных дел.

- Фактически, этот показатель десятикратно превысил количество дел об административных правонарушениях в аналогичном периоде 2016 года, - подчеркнули в пресс-службе Екатеринбургской таможни. - Основную долю составили административные дела, связанные с нарушением срока предоставления участниками ВЭД документов и сведений по валютным операциям в уполномоченные банки.

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