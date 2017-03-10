Областная газета
Экономика 10 марта 2017, 14:02

В Свердловской области появится специальный реестр арктических проектов

Участие уральских предприятий оборонного комплекса в глобальных проектах по освоению Арктики придаст импульс диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса и развитию экономики. 

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на окружном совещании, посвященном применению высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организаций ОПК Уральского федерального округа в проектах по развитию Полярного Урала.

Как отметил губернатор, для интеграции «оборонщиков» в глобальные проекты по освоению Арктики необходимо разработать эффективные инструменты. Одним из них может стать специальный реестр арктических проектов и объектов капитального строительства.

- Реестр должен содержать сведения о заказчиках и проектировщиках продукции, в том числе требования к оборудованию, инструменту, материалам. В таком случае взаимодействие потенциальных производителей и потребителей продукции будет более эффективным и прозрачным. Не сомневаюсь, что интеграция оборонных предприятий Свердловской области в инфраструктурные и промышленные проекты по освоению Арктического пояса станет новой точка роста гражданских компетенций оборонных заводов, – отметил Евгений Куйвашев.

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