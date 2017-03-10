Правительство России разрешило ввозить из Турции лук, капусту и гвоздики

Некоторые виды сельскохозяйственной продукции, ранее запрещённый к ввозу в Россию из Турции, в ближайшее время снова появятся на прилавках. Правительство России внесло изменения в соответствующий перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Документ был опубликован в пятницу, 10 марта, на сайте кабинета министров.

"Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров, - говорится в пояснительной записке к постановлению правительства. - В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров".

Отметим, "специальные экономические меры" в отношении Турецкой Республики были введены в конце 2015 года после ряда серьёзных инцидентов между странами. В частности, тогда был утверждён перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые были запрещены к ввозу в Российскую Федерацию с 1 января 2016 года. Тогда же был введён запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, за исключением специальных рейсов для возвращения туристов, находящихся в Турции. Тем не менее уже в августе 2016 года стороны сделали заявление о намерении восстановить полноформатные дружественные отношения.