Алексей Орлов: инвестиции в регион тормозит слабое взаимодействие чиновников

В четверг на заседании правительства Свердловской области первый вице-губернатор Алексей Орлов, характеризуя 12 целевых моделей улучшения бизнес-климата региона, заявил, что росту инвестпривлекательности Среднего Урала мешает низкий уровень взаимодействия государственных и муниципальных властей по ряду вопросов.

- В Свердловской области созданы все базовые условия для реализации целевых моделей. Но без хорошо налаженной системы межведомственного взаимодействия даже ранее достигнутые результаты могут быть сведены к нулю, - отметил он.

В частности, первый вице-губернатор подчеркнул, что по реализации ряда целевых моделей Свердловская область имеет достаточно низкий стартовый уровень. Например, высокой остаётся доля отказов и приостановок в рассмотрении заявлений на регистрацию права собственности на земельные участки. В Единый государственный реестр сведений о границах административно-территориальных образований внесены сведения о границах только 170 из 1 781 населённого пункта (всего 10 процентов).

По словам Алексея Орлова, сейчас серьёзные задачи стоят не только перед органами исполнительной власти, но и перед муниципалитетами: это актуализация административных регламентов, интеграция информационных систем с порталом госуслуг. Напомним, работу региональных проектных команд по созданию комфортных условий для бизнеса федеральные органы власти и экспертное сообщество будут ежемесячно отслеживать в информационной системе Region-ID.