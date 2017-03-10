В Стамбуле разбился вертолёт с четырьмя россиянами на борту

В пригороде Стамбула разбился вертолёт. В результате крушения погибли не менее пяти человек, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на представителя властей. По его данным, четверо погибших — граждане России.

По предварительной информации, вертолёт "Sikorsky S-76" принадлежал группе компаний "Eczacibasi". Он упал на автодорогу в районе Бююкчекмедже. Вертолёт вылетел из аэропорта "Ататюрк" и потерпел крушение через пять минут после взлёта. Предположительно, на его борту находились семь человек — два пилота, представитель компании и иностранные гости. Причиной крушения могли стать погодные условия.

Самолёт рухнул в пригороде Стамбула. Фото: ntv.com.tr