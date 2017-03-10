В Свердловской области возобновят проведение регионального конкурса научных проектов "Урал"

Региональный конкурс инициативных научных проектов «Урал» снова будет проводиться в Свердловской области. Принципиальная договорённость об этом была достигнута в ходе встречи губернатора Евгения Куйвашева с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований, директором Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, академиком Владиславом Панченко, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В обсуждении также принял участие председатель УрО РАН Валерий Чарушин. По его словам, проведение конкурса научных проектов РФФИ «Урал» позволит ориентировать уральских ученых на решение актуальных проблем региона.

- Сегодня особенно важно возобновить этот конкурс, - подчеркнул Валерий Чарушин. - Указом Президента от 1 декабря 2016 года принята стратегия научно-технологического развития России. Сейчас речь идет о формировании приоритетов, центров превосходства. Сегодня важно показать научному сообществу некие ориентиры, и конкурс РФФИ «Урал» сможет служить этой цели.

Отметим, региональный конкурс инициативных научных проектов «Урал» проводился в Свердловской области на протяжении 14 лет начиная с 2001 года. Затем проект по ряду причин был приостановлен. За время проведения конкурса его участниками становились сотрудники академических институтов, вузов и НИИ. Результаты их работы легли в основу создания многих передовых производственных технологий.